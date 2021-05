Million Day, l'estrazione di oggi giovedì 13 maggio: i numeri vincenti

13 maggio 2021 a

a

a

Caccia al milione di euro. Anche nella giornata di oggi, giovedì 13 maggio, indovinare la cinquina significa veder arrivare un milione di euro nel proprio conto corrente. Il gioco è Million Day, gestito da Lottomatica, che tutti i giorni concede la possibilità di centrare la super vincita. Con quaterna, terno e ambo si vince molto meno.

Anche oggi, giovedì 13 maggio, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 13 maggio 2021

Superenalotto - Grande attesa anche per l'estrazione del Superenalotto, prevista per le ore 20. Il sei non viene centrato dal sette luglio 2020, quando regalò 59 milione allo scommettitore di Sassari. Indovinare il sei significa vincere oltre 151 milioni. Grande attesa tra i giocatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.