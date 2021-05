Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 13 maggio 2021

13 maggio 2021 a

Nuovo, atteso, appuntamento con la fortuna per la seconda estrazione della settimana per Lotto, SuperEnalotto e 10e Lotto. I numeri vincenti si conosceranno oggi, giovedì 13 maggio 2021, poco dopo le ore 20 quando verranno ufficializzati e li pubblicheremo su questa pagina.

In ordine di estrazione conosceremo tutti i numeri di tutte le Ruote del Lotto, la sestina vincente del SuperEnalotto e la combinazione del 10eLotto, seguita dalle quote e le eventuali vincite, sempre relative all'estrazione di oggi del SuperEnalotto.



In questo concorso è aperta ancora la caccia al '6' milionario che manca ormai da molto tempo, motivo per cui il jackpot del SuperEnalotto in palio per il concorso n°57 di oggi, è arrivato alla cifra di 151.8 milioni di euro. Una cifra stratosferica in grado di cambiare la vita di tutti. Eppure, nelle due precedenti estrazioni la sestina è stata sfiorata: in entrambe le occasioni è stato centrato un '5+1', che nell'ultima estrazione, quella di martedì 11 maggio, ha fruttato un premio da 640mila euro. Nella medesima serata sono stati centrati anche dodici '5' da 17mila euro.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 maggio 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 maggio 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Estrazione Lotto oggi giovedì 13 maggio 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 13 maggio 2021

BARI ---

CAGLIARI ---

FIRENZE ---

GENOVA --

MILANO ---

NAPOLI ----

PALERMO ---

ROMA ----

TORINO ----

VENEZIA --

NAZIONALE --

10eLotto, estrazione di giovedì 13 maggio 2021: i numeri vincenti

I numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi

I numeri del 10eLotto: ---

Numero Oro: ---

Doppio Oro: ----

