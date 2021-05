Censis, Pnrr: ecco i nemici del Recovery plan per gli italiani, lobby e burocrazia

Pietro De Leo 12 maggio 2021 a

a

a

C’è un interessante spaccato che emerge da uno studio del Censis, realizzato in collaborazione con Accredia, l’ente unico nazionale di accreditamento e rivela quali sono le cose che gli italiani temono di più in attesa della realizzazione del Recovery plan.

Video su questo argomento Pnrr, Draghi: scommessa dell'Europa che l'Italia non può perdere TMNews

Abbiamo visto quanto il Pnrr abbia conosciuto una gestazione difficile, sia passato attraverso due governi e i marosi della conflittualità politica. Ora, il piano è stato consegnato a Bruxelles e si attendono le prime tranche di fondi. Tuttavia, gli italiani nutrono alcune paure sugli ostacoli che possano pararsi innanzi alla concretizzazione dei progetti. Il 78,5% degli intervistati ha paura dell’eccesso di potere delle burocrazie.

Il 66,6%, invece, che troppe leggi e regolamenti possano frenare l’impiego delle risorse. Il 67,5%, invece, ha paura che non ci siano garanzie sul fatto che quelli approvati siano i progetti effettivamente migliori, mentre il 65% teme che gli investimenti siano poi spostati per finalità non prioritarie. Ma la “paura” maggiore, l’80,4%, riguarda le eventuali pressioni delle lobby. E’ poi interessante cogliere il dato sulle tempistiche. Il 75,5% degli italiani ha paura che dalla pressione a spendere in fretta derivi una riduzione dei controlli, foriera di illegalità. Il 56,4% ritiene invece che le risorse vadano spese velocemente, tuttavia con dei meccanismi per verificare il rispetto della legge. Per il 30,4%, invece, anche al prezzo di rallentare la realizzazione dei progetti servono controlli ferrei.

Video su questo argomento CGIA, ogni anno spendiamo 4 Recovery Fund

Secondo il 6,5%, invece, bisognerebbe azzerare completamente i controlli per spendere le risorse con maggiore velocità. Andando a leggere i numeri, dunque, è evidente come sia prevalente la spinta collettiva alla deregolamentazione. Considerando, infatti, la percentuale di quanti additano burocrazia e carico normativo, si coglie come la necessità di semplificare sia una sensibilità generalmente diffusa. D’altronde, basta considerare l’ammontare delle norme che gravano sui cittadini italiani: ben 160 mila (censite dalla Cgia di Mestre nel 2020), di cui 71mila a livello centrale e il resto a livello regionale, contro, per fare qualche esempio, le 7mila della Francia, le 5500 della Germania e le (appena) 3mila del Regno Unito.

De Luca a Mezz'ora in più, ironia sul Pnrr: "Nessun italiano sa il significato di resilienza" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.