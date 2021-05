Super cashback, la classifica al 12 maggio per il bonus da 1.500 euro

12 maggio 2021 a

a

a

Super cashback, la classifica aggiornata a mercoledì 12 maggio vede la soglia di 356 transazioni per posizionarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus da 1.500 euro. E' ormai nelle settimane conclusive la prima sessione che permetterà di ricevere il bonus extra per gli utenti che avranno fatto più ricorso ai pagamenti digitali e alle transazioni elettroniche per i propri acquisti.

Super cashback, la classifica al 9 maggio: aumentano i pagamenti digitali per il bonus da 1.500 euro

Sulla app Io, che aggiorna costantemente questa speciale classifica, le transazioni registrate e classificate sono quelle fino al 10 maggio: è infatti normale, e già da tempo annunciato, che ci vogliono fino a cinque giorni lavorativi per processare tutti i pagamenti e inserirli nella classifica, visti i ritardi che possono accumularsi per la trasmissione di tutte le informazioni dagli istituti di credito, app e vari circuiti di pagamento aderenti all'iniziativa. Ad ogni modo è ormai "guerra aperta" a suon di pagamenti elettronici tra gli utenti che possono ambire a ricvere questo speciale premio in denaro, che sarà riconosciuto ufficialmente con la pubblicazione della classifica definitiva di questo primo semestre del 2021, che avverrà il 10 luglio.

Super cashback, la classifica al 7 maggio: sale la febbre per il bonus da 1.500 euro

Poi, entro il 30 agosto, avverrà l'accredito sull'Iban indicato al momento della registrato al programma, sia sull'App Io che attraverso i sistemi attivati dai vari istituti di credito. L'iniziativa, attualmente, sarà replicata anche nei due prossimi semestri. E si affianca al cashback tradizionale, che prevede un rimborso del 10 per cento su ogni pagamento digitale fino a un massimo di 15 euro a transazione, per un totale di 150 euro a semestre per chi avrà effettuato almeno 50 pagamenti digitai. Ogni utente, quindi, ogni sei mesi potrebbe riuscire a recuperare fino a 1.650 euro dei propri acquisti. Una prospettiva che fa gola a molti e rientra tra gli obiettivi del piano Cashless Italia, varato dal governo Conte.

Super cashback, la classifica aggiornata al 24 aprile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.