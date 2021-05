Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, domenica 9 maggio

09 maggio 2021 a

Anche nella giornata settimanale di festa, oggi domenica 9 maggio, estrazione di Million Day. Il concorso gestito da Lottomatica premia con un milione di euro chi riesce a centrare la cinquina. Cosa non facile. Premi minori per chi indovina quaterna, terno o ambo.

Anche oggi, domenica 9 maggio, il Corriere seguirà in tempo reale l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Superenalotto, vincita da favola: cinque +1 da 764mila euro. Ma niente sei

Superenalotto - Intanto continua a crescere l'attesa per il Superenalotto. Il Sei manca dal 7 luglio dello scorso anno e il jackpot è salito in maniera notevole. Nel concorso di martedì prossimo, 11 maggio, il premio salirà oltre i 150.5 milioni di euro. Nel concorso di sabato 8 maggio, a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, un fortunato giocatore ha centrato il 5 + 1 e vinto oltre 764mila euro.

