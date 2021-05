Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 8 maggio

08 maggio 2021 a

Avanti tutta. Niente stop: Million Day non si ferma e anche nella giornata di oggi, sabato 8 maggio, è in programma l'estrazione a cura di Lottomatica. Indovinare la cinquina significa vincere un milione di euro, somma in grado di cambiare la vita a milioni di italiani. Quaterna, terno e ambo valgono vincite molto inferiori.

Questa la combinazione vincente estratta oggi, sabato 8 maggio: 16 - 24 - 31 - 35 - 40.

Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi sabato 8 maggio: i numeri vincenti

Superenalotto - Questo sabato 8 maggio grande attesa anche per il sorteggio dei numeri del Superenalotto. Il jackpot è il quarto della storia del gioco e ovviamente sono centinaia di migliaia i giocatori che sognano di centrare i numeri. Il sei manca dal 7 luglio 2020, quando un fortunato giocatore di Sassari vinse in un colpo solo 59 milioni.

