Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi sabato 8 maggio: i numeri vincenti

Dopo l'eccezione del primo maggio, oggi sabato 8 torna il Superenalotto. Grande attesa per il concorso, considerato l'incredibile jackpot in palio. Il sei varrebbe poco meno di 150 milioni di euro. Manca dallo scorso 7 luglio 2020, quando fu centrato a Sassari e il fortunato giocatore si mise in tasca 59 milioni di euro. Stavolta la posta è notevolmente più alta, la quarta della storia del gioco.

Il Corriere come sempre, anche oggi sabato 8 maggio, seguirà l'estrazione e pubblicherà in tempo reale i numeri vincenti su questa stessa pagina del sito.

Ovviamente il sabato è anche uno dei tre giorni della settimana dedicato. Di seguito i numeri estratti (in aggiornamento).

LE RUOTE DEL LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

Numero Jolly

Superstar

10ELOTTO, I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro 2

