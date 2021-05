Super cashback, la classifica al 7 maggio: sale la febbre per il bonus da 1.500 euro

07 maggio 2021 a

Super cashback, la classifica aggiornata a venerdì 7 maggio vede la soglia delle 340 transazioni per posizionarsi tra i primi 100 mila utenti aderenti all'iniziativa che otterranno il bonus da 1.500 euro.

Attualmente sulla app Io sono registrati i pagamenti fino al 4 maggio, dal momento che - come ormai noto - l'aggiornamento procede con qualche giorno di ritardo per processare tutte le informazioni che dalle banche vengono inviate all'applicazione che cura i pagamenti digitali. Ad ogni modo sta salendo in maniera progressiva il numero medio di transazioni giornaliere che consentiranno a solo 100 mila degli oltre 8 milioni di utenti registrati al programma di beneficiare del bonus alla scadenza del primo semestre dell'iniziativa, previsto il 30 giugno. La media giornaliera dei pagamenti da parte degli utenti in "corsa" sta salendo verso le tre transazioni quotidiane, così da prevedere un target di 540 transazioni come soglia minima per sperare nel bonus dopo il 30 giugno. Al termine del primo semestre, infatti, sarà resa nota la classifica ufficiale, la cui pubblicazione avrà luogo il 10 luglio. Un tempo utile per processare tutti i pagamenti, anche quelli trasmessi con maggiore ritardo.

Poi, entro 60 giorni, avverranno gli accrediti. Il super cashback, attualmente, è previsto per altri due semestri, fino al 30 giugno 2022. Questa iniziativa, che rientra nel piano Cashless Italia per incentivare l'uso di sistemi di pagamenti elettronici, ridurre l'evasione fiscale e il ricorso al contante, si affianca al cashback ordinario e alla lotteria degli scontrini (la cui estrazione del mese di maggio avverrà giovedì 13). Anche per il cashback ordinario, che mette in palio un rimborso fino a 150 euro al raggiungimento di almeno 50 transazioni nel semestre, per cui ad ognuna delle quali è previsto un ristoro del 10 per cento della spesa fino a un massimo di 15 euro a operazione, la scadenza è il 30 giugno.

