Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 6 maggio 2021

Appuntamento con la fortuna, oggi giovedì 6 maggio 2021, con le estrazioni della cinquina vincente del Million Day. Il gioco, che regala un premio massimo da 1 milione di euro, vedrà effettuata la sua estrazione alle ore 19. Million Day è un appuntamento quotidiano che non si ferma nemmeno nei giorni festivi. Su questa pagina trovate i numeri non appena ufficializzati.

L’ultima giocata che ha centrato la combinazione vincente in ordine cronologico risale a lunedì 19 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Crispiano, in Puglia nella provincia di Taranto, è stato in grado di centrare i 5 numeri della combinazione fortunata.

Il giocatore, che aveva preso parte al concorso con una giocata attraverso un sistema ridotto, si è portato a casa il premio più alto dell’intero concorso pari alla cifra di 1 milione di euro.

Dal giorno in cui si è tenuta la prima estrazione del Million Day non sono mancate le vincite legate al secondo punteggio più alto del gioco ovvero i 4 numeri indovinati. Dal 2018 infatti sono ben oltre 42 mila le vincite da 1000 euro che messe a segno in questa lotteria, portano il totale delle vincite erogate ben oltre la somma oltre i 375 milioni di euro.

MILLION DAY: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE GIOVEDI' 6 MAGGIO 2021 ----

