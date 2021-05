Amazon, Jeff Bezos vende titoli per 2 miliardi di dollari

06 maggio 2021 a

Operazione economica importante per Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi al mondo. Nei giorni scorsi il fondatore e ad di Amazon, ha venduto titoli del suo pacchetto azionario per quasi 2 miliardi di dollari. Lo rivelano i documenti della Us Securities and Exchange Commission. L’operazione segue altre vendite di titoli Amazon compiute nell’ultimo periodo. Fra novembre 2020 e febbraio 2021 Bezos ha ceduto parte del suo pacchetto azionario per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di dollari. Il 57enne Bezos - che ha fondato Amazon nel 1994 - resta comunque il più grande azionista individuale della società, che vanta una capitalizzazione di circa 1.650 miliardi di dollari.

Bezos, che le principali classifiche stimano come l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio personale di oltre 190 miliardi di dollari, ha annunciato per il terzo trimestre di quest’anno l’addio alla carica di amministratore delegato di Amazon di cui resterà invece presidente esecutivo. Amazon ha appena annunciato i risultati dei primi tre mesi del 2021, che hanno visto ricavi in crescita del 44% a 108,5 miliardi di dollari mentre l’utile netto è più che triplicato a 8,1 miliardi di dollari, pari a 15,79 dollari per azione. In questi giorni, con il divorzio di Bill Gates, si è parlato molto delle speciali classifiche sulle separazioni più costose al mondo: i Gates sono al quarto posto nella lista, dopo Bezos, Elon Musk e Bernard Arnault.

L’accordo di divorzio tra il fondatore di Amazon e la moglie ha lasciato a Bezos il 75% delle azioni comuni della società, che allora avevano un valore di 144 miliardi di dollari, e lasciato alla moglie il restante 25%, per un valore di 35,8 miliardi. A quanto riportano i media americani, Bill e Melinda avrebbero già fatto una divisione dei beni, dal momento che la richiesta di divorzio cita un contratto di separazione consensuale che i due hanno già firmato. L’enorme patrimonio della coppia comprende residenze in cinque stati americani; un parco macchine tra le quali spicca una Porsche da collezione, valore 2 milioni di dollari; una collezione d’arte, che comprende il Codice Hammer, il manoscritto di Leonardo da Vinci, valore 30 milioni di dollari e una serie di aerei privati.

