Mutui per i giovani senza anticipo e tasse. Restano solo i costi del notaio

04 maggio 2021 a

a

a

Mutui al 100% per le coppie under 35 e niente tasse con la garanzia dello Stato. E' l'impegno perso dal premier Mario Draghi durante la presentazione del Pnrr alle Camere. Una misura tesa a rilanciare il mercato immobiliare e ad incentivare l'acquisto di casa da parte delle giovani coppie. In pratica, da quello che si capisce da una guida pubblicata da il Corriere della Sera, se le misure saranno approvate basteranno pochi contanti per acquistare casa. Il governo, infatti, vuole annullare anche le imposte relative all'acquisito degli immobili e alla stipula del mutuo come prevede il decreto sostegni. Per entrare in possesso della casa con un mutuo resterebbero solo i costi del notaio e quelli dell'agenzia.

Lavoro, persi 1.5 milioni di posti. I consumi crollano di 130 miliardi. I dati dello studio

Secondo i dati di mutuiOnline.it c'è stata una lieve crescita della domanda di mutuo da parte della fascia d'età più giovane nel primo trimestre del 2015: una crescita dell'1,5% a favore dei minori di 25 anni e al 27,4% (dal 27,1%) quelle alla fascia compresa tra 26 e 35 anni. Si segnala un forte incremento delle richieste per finanziamenti superiori al 70%. Sopra l’80% però arriva la scure della legge bancaria, che impedisce l’erogazione del finanziamento se non si forniscano garanzie accessorie. Ecco dunque che il piano del governo che prevede mutui senza anticipo e con garanzia dello Stato per i più giovani può rappresentare un aiuto in più per i giovani.

Recovery, cosa c'è nel piano di Draghi: superbonus, assegno per i figli e infrastrutture



Non sorprende invece un altro dato dell’Osservatorio: il calo delle surroghe, dovuto sia al leggero rialzo dei tassi fissi sia al fatto che chi aveva convenienza a cambiare banca lo ha già fatto nei mesi scorsi. Sono in aumento sia i finanziamenti per le seconde case sia quelli finalizzati a opere di ristrutturazione. Insomma un mercato quello immobiliare che mostra i primi segnali di ripresa ma che deve essere supportato ma misure che incentivano l'acquisto delle abitazioni.

Cartelle esattoriali, sospensione prorogata di un mese: stop sino al 31 maggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.