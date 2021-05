I ritornati, Marco Gonzini nella serie web di 9colonne e Farnesina: "In Irlanda mi mancava il cibo"

04 maggio 2021 a

a

a

Marco Gonzini è di Foggia ma da un anno vive a Milano. Ha 36 anni e lavora presso una società che opera nel campo delle telecomunicazioni. Dopo aver studiato alla Federico II di Napoli ed essersi laureato in ingegneria delle telecomunicazioni ha vissuto per circa cinque anni a Dublino. Il giovane ingegnere è tra i protagonisti de “I ritornati”, la web serie realizzata dall’Agenzia 9colonne con il sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

I ritornati, Lorenzo Rizzello nella serie web di 9colonne e Farnesina: "Il virus accorcia le distanze"

“Quando sono partito avevo 29 anni e forse un po’ di leggerezza in più – racconta Marco – avevo voglia di crescere professionalmente e sono sicuro che un’esperienza all’estero ti permette di farlo. La cosa che più mi è mancata in Irlanda? Senza dubbio il cibo ma da buon meridionale non mi sono fatto mancare il classico ‘pacco da giù’ con tutto il buono della cucina pugliese della mamma”.

I ritornati, Lucia Corno nella serie web di 9colonne e Farnesina: "Anche a Milano si può fare ricerca"

“Il rientro in Italia è stato sicuramente agevolato – conclude Marco – dall’opportunità di accedere a dei benefici fiscali che lo Stato italiano mette a disposizione di chi che dopo aver fatto un’esperienza di lavoro all’estero decide di tornare in Italia. Se tutti i cervelli ‘in fuga’ che abbiamo in giro per il mondo tornassero potrebbero davvero dar un gran contributo al nostro Paese”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.