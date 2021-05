Million Day, l'estrazione di oggi martedì 4 maggio 2021: i numeri vincenti

04 maggio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, martedì 4 maggio, estrazione di Million Day. Come al solito Lottomatica premia con un milione di euro chi riesce a centrare la cinquina. Ci sarà il giocatore che metterà in fila i cinque numeri tirati a sorte?

Il Corriere anche nella giornata di oggi, martedì 4 maggio, seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Come tutti i giorni premi in soldi anche per quaterne, terni e ambi, ovviamente niente a che vedere con il milione di euro.

Superenalotto - Se invece della cinquina si azzecca la sestina e il gioco è ovviamente quello del Superenalotto, il bottino è di ben altra entità. Il jackpot è di oltre 147 milioni. Oggi, martedì 4 maggio, seconda estrazione settimanale visto che la festività di sabato, primo maggio, ha posticipato il concorso al lunedì successivo (ieri, 3 maggio). Oggi si ricomincia con il solito calendario (martedì, giovedì e sabato). Il sei manca dal 7 luglio 2020, fu azzeccato a Sassari e fruttò 59 milioni.

