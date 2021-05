Million Day, estrazione vincente: i numeri di oggi lunedì 3 maggio

03 maggio 2021 a

Arriva il primo lunedì del mese di maggio e Million Day propone come al soluto il suo concorso. E' Lottomatica ad effettuare l'estrazione, come avviene tutti i giorni. La girandola è sempre la stessa: occorre indovinare la cinquina per mettersi in tasca un milione di euro. Vincono soldi anche quaterne, terni e ambi, anche se ovviamente si tratta di premi nettamente minori.

Questa la combinazione vincente estratta oggi, lunedì 3 maggio 2021: 7 - 21 - 36 - 54 - 55.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 30 aprile 2021

Superenalotto - Oggi è il giorno anche dell'estrazione più attesa. A causa del festivo di sabato, primo maggio, il concorso è stato spostato. Alle ore 20 Lotto e Superenalotto. Il jackpot di quest'ultimo è schizzato fino a raggiungere l'incredibile somma di oltre 146 milioni di euro. Questa settimana il concorso avverrà quattro volte, oltre ad oggi anche martedì, giovedì e sabato.

