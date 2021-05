Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 1 maggio

01 maggio 2021 a

Nonostante la giornata festiva del Primo Maggio, Million Day non si è fermato. Il gioco gestito da Lottomatica ha vissuto l'estrazione anche oggi. Come sempre, per vincere un milione occorre indovinare la cinquina. Premi pure per quaterne, terni e ambi, anche se notevolmente minori. Andiamo dunque a guardare i cinque numeri che sono stati estratti nella giornata di oggi alle ore 19.

Questa la cinquina estratta da Lottomatica oggi, 1 maggio 2021: 1 - 10 - 34 - 42 - 54

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 30 aprile 2021

Superenalotto - A causa del festivo, estrazione rinviata alla giornata di lunedì 3 maggio per Lotto e Superenalotto. Il jackpot è salito a 146,1 milioni di euro.

