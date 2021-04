Sky, gratis pacchetto calcio per tre mesi: sconto di 15,20 euro a luglio, agosto e settembre

30 aprile 2021 a

Tre mesi di calcio senza pagare: è la scelta di Sky per il periodo che va dall'1 luglio al 30 settembre 2021. Nello specifico l'azienda da anni ormai casa dei grandi eventi sportivi ha deciso di azzerare completamente il costo del pacchetto Sky Calcio per i tre mesi. Nella nota inviata tramite mail agli abbonati, è stato evidenziato proprio che "dall'1 luglio al 30 settembre 2021 dedurremo dal tuo canone mensile dell'abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20 euro".

Ma qual'è il motivo di questa iniziativa? Tutto nasce dall'incertezza sui diritti tv della Serie A dato che il pacchetto 2, quello comprensivo delle tre gare a weekend in esclusiva con Dazn, è ancora da assegnare. Una promozione ad hoc come spiegano da Sky considerando che "il contesto è di grande incertezza, per questo abbiamo deciso di attuare alcune iniziative che possano garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione". Il testo è molto chiaro e specifica proprio questa volontà del colosso televisivo, di venire incontro ai propri abbonati in questo momento. Sky ha poi inoltre comunicato che nel momento in cui la situazione di incertezza sarà rientrata e dunque definite tutte le questioni legate ai diritti tv, saranno fornite ulteriori informazioni in modo tempestivo sul pacchetto Sky Calcio. Un momento del tutto insolito per Sky che ha sempre fatto della Serie A uno dei suoi punti di forza.

L'obiettivo di Sky è far si che il calcio resti sempre un asset centrale. Dalla prossima stagione e per tre anni riecco tutta la Serie B (play off e play out compresi). L’emittente ha inoltre fatto sapere di aver acquisito anche i diritti della Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024. E poi, dall'11 giugno all'11 luglio 2021, c'è l'imminente Europeo di calcio con la diretta di tutte le partite.

