Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 30 aprile 2021

Caccia al grande colpo, anche stasera, venerdì 30 aprile 2021, con Million Day. L'obiettivo giornaliero dei giocatori è infatti quello di vincere il milione di euro grazie al gioco gestito da Lottomatica: occorre indovinare la cinquina per la vincita di prima categoria. L'estrazione è prevista per le ore 19 e qui di seguito pubblicheremo i numeri vincenti non eppena verranno ufficializzati.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE VENERDI' 30 APRILE 2021 -----

Le precedenti estrazioni

GIOVEDÌ 29/04 5 7 27 41 55

MERCOLEDÌ 28/04 8 27 36 50 53

MARTEDÌ 27/04 7 23 27 46 50

LUNEDÌ 26/04 9 44 50 51 54

DOMENICA 25/04 20 44 47 52 55

SABATO 24/04 22 28 30 39 44

VENERDÌ 23/04 4 25 29 36 44

