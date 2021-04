Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 30 aprile 2021

30 aprile 2021 a

Occhio alla combinazione vincente. E' quella dell'estrazione EuroJackpot di oggi, venerdì 30 aprile 2021. I numeri vincenti del concorso europeo Sisal, si conosceranno, come ogni venerdì, poco dopo le ore 20 e saranno pubblicati su questa pagina appena verranno ufficializzati. Il jackpot è compreso tra 10 e 90 milioni di euro.

EuroJackpot numeri vincenti estrazione venerdì 30 aprile 2021: ------

Ecco il jackpot di EuroJackpot in palio per i premi dell’ultima estrazione di oggi: 34.000.000,00 euro.

Si vince indovinando sei, cinque, quattro, tre o anche due numeri della combinazione vincente estratta. Tutto il jackpot del concorso viene distribuito in una sera.

