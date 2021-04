Superenalotto, centrati tre "5" da 68 mila euro ciascuno e il jackpot supera i 146 milioni

29 aprile 2021 a

a

a

Concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 29 aprile 2021, nessun "6" nè "5+1" nell'estrazione appena concluso e jackpot che continua a salire superando i 146 milioni. A vincere, anche questa volta, sono i "5". Ne sono stati centrati tre e ai fortunati giocatori vanno 68 mila euro ciascuno.

Million Day, l'estrazione di oggi mercoledì 28 aprile: i numeri vincenti

Ora bisognerà attendere la prossima estrazione ma questa settimana non ci saranno altre estrazioni, mentre nella prossima se ne terranno quattro. Questo si deve al giorno festivo di sabato. Ma andiamo per ordine. Le estrazioni del Lotto e del Superenalotto si svolgono il martedì, giovedì e sabato tra le ore 20 e le 20.15, tranne nei giorni di festa: quella di sabato 1° maggio, ad esempio, sarà posticipata a lunedì 3 maggio. Poi il 4 maggio ci sarà l'estrazione regolare, così come giovedì 6 maggio e sabato 8 maggio 2021.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 29 aprile 2021

Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 29 aprile 2021

14, 62, 64, 66, 76, 87

Numero Jolly 79 - Numero Superstar 48.

Con un jackpot arrivato a una cifra davvero altissima, vi proponiamo qui di seguito la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di Superenalotto: 1. 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO); 2. 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 (bacheca dei Sistemi - 70 quote); 3. 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV); 4. 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS); 5. 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT); 6. 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL); 7. 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT); 8. 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (CT); 9. 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD); 10. 77,7 milioni di euro il 01/08/2017 - Caorle (VE).

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 29 aprile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.