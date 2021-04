Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 29 aprile 2021

29 aprile 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con la fortuna, il secondo della settimana con Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti di oggi, giovedì 29 aprile 2021, saranno pubblicati su questa pagina a partire dalle ore 20 non appena verranno ufficializzati.

Superenalotto, in dieci sfiorano la maxi vincita. Ma nessuno fa Sei e il jackpot cresce ancora

In ordine di estrazione conosceremo prima la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote e le vincite, poi le estrazioni delle Ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Il jackpot messo in palio dal concorso n° 51 di oggi per chi riuscirà ad indovinare la sestina vincente di oggi è da capogiro: 145.1 milioni di euro per chi centrerà i sei numeri vincenti del SuperEnalotto di stasera.Nell'estrazione precedente, quella di martedì 27 aprile, non sono arrivati '6' e '5+1', ma un solo fortunato giocatore ha centrato un '5' da 210 mila euro.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 29 aprile 2021

Qui sotto la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 29 aprile 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: -

Numero Jolly: -

Numero SuperStar: -

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 27 aprile 2021

Estrazione Lotto oggi giovedì 29 aprile 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 29 aprile 2021

BARI -

CAGLIARI -

FIRENZE -

GENOVA -

MILANO -

NAPOLI -

PALERMO -

ROMA -

TORINO -

VENEZIA -

NAZIONALE -

10eLotto, estrazione di giovedì 29 aprile 2021: i numeri vincenti

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi

I numeri del 10eLotto: --

Numero Oro: --

Doppio Oro: --

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 27 aprile 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.