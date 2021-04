Million Day, l'estrazione di oggi mercoledì 28 aprile: i numeri vincenti

28 aprile 2021 a

Caccia al milione di euro anche nella giornata di oggi, mercoledì 28 aprile. Nel gioco gestito da Lottomatica occorre indovinare la cinquina per la vincita di prima categoria. E' molto difficile dal punto di vista matematico, ma ovviamente gli scommettitori non si tirano indietro e da quando è stato lanciato il concorso, in più di 250 ce l'hanno fatta.

Anche nella giornata di oggi, mercoledì 28 aprile, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 28 aprile 2021

Superenalotto - Domani, giovedì 29 aprile, nuova estrazione e jackpot che continua a crescere. Vola oltre i 145 milioni di euro. E' il quinto più ricco della storia del concorso e si avvicina sempre più al quarto posto. Nell'estrazione di martedì 27 aprile è stato centrato un solo cinque: 210mila euro vinti a Piantedo, in provincia di Sondrio.

