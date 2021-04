Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 27 aprile 2021

27 aprile 2021 a

a

a

Continua anche oggi, martedì 27 aprile 2021, la caccia al milione di Million Day che come tutti i giorni è in programma alle ore 19. Serve la cinquina per mettersi in tasca il milione del concorso gestito da Lottomatica. Centrare la combinazione vincente di prima categoria è una impresa per niente semplice. L'estrazione del Million Day arriva un'ora prima dell'estrazione dell'odierno concorso di Lotto e Superenalotto, quest'ultimo con un jackpot in palio davvero da favola: 143,7 milioni. Tanti hanno provato la giocata che è in grado di cambiare la vita al vincitore.

Oggi, martedì 27 aprile, questa la combinazione vincente del Million day: 46 - 27 - 50 - 23 - 7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.