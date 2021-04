Million Day, l'estrazione di oggi lunedì 27 aprile: i numeri vincenti

26 aprile 2021 a

Ultima settimana del mese di aprile 2021 e nuova caccia al milione di euro. Estrazioni anche oggi, lunedì 26 aprile, e come sempre occorre la cinquina per mettersi in tasca il milione del concorso gestito da Lottomatica. Centrare la combinazione vincente di prima categoria è una impresa per niente semplice.

Il Corriere come tutti i giorni, anche oggi lunedì 26 aprile, seguirà l'estrazione e pubblicherà il risultato su questa stessa pagina.

Superenalotto, in dieci sfiorano la maxi vincita. Ma nessuno fa Sei e il jackpot cresce ancora

Superenalotto - Ovviamente intanto cresce l'attesa per il concorso del Superenalotto di domani,martedì 27 aprile. Il sei manca dal 7 luglio 2020 quando fu centrato a Sassari e il jackpot è il quinto della storia del concorso: ben 143.7 milioni di euro.

