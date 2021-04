Imprese possibili, le società italiane che hanno resistito alla pandemia

26 aprile 2021 a

a

a

“Da un anno ci domandiamo quale sarà l'impatto del Covid 19 sull’andamento delle imprese. Tante previsioni hanno provato a dare una risposta a questa domanda, ma solo adesso possiamo toccare con mano la realtà”. Lo afferma Francesco Pace di Acacia Group. “Circa 15.000 sono le imprese italiane che hanno già depositato il bilancio 2020 e nei prossimi mesi potremo finalmente verificare gli effetti della pandemia sulle reali performance”.

Da qui nasce l’idea di Acacia Group di raccogliere in uno studio i numeri significativi delle società italiane che meglio hanno reagito e resistito negli ultimi 12 mesi. Prende forma così il progetto #ImpresePossibili, la selezione delle 500 società “contaminate” dalla crescita.

Wedding, gruppo lancia nuova sfida del made in Italy

“Nell’anno del Covid 19 Imprese Possibili racconterà storie e sfide d'impresa, testimonianze delle capacità di imprenditori e manager che hanno combattuto contro una delle più grandi difficoltà degli ultimi anni. Modelli di eccellenza imprenditoriale che per noi sono un orgoglio italiano”, continua Francesco Pace

Un’edizione speciale che farà analisi e sintesi del quadro economico nazionale e delle sue performance migliori, focalizzandosi sulle eccellenze distintive, ovvero su quelle realtà e settori che hanno supportato la precaria economia dell’Italia anche sotto la pandemia. Aziende vincenti che esaltano il Made in Italy nel mondo e che fanno dell’eccellenza e della qualità il loro vantaggio competitivo. Imprenditori vincenti che hanno continuano a raggiungere risultati importanti anche in questo periodo di difficoltà legato al Covid 19 e “capitani d’impresa" che hanno saputo fare squadra, per andare lontano.

I ritornati, Lucia Corno nella serie web di 9colonne e Farnesina: "Anche a Milano si può fare ricerca"

Ma quale è il peso di Umbria e Marche in questa analisi? “E’ presto per dare una dato certo – conclude Francesco Pace – “bisognerà aspettare ancora qualche mese per i depositi dei bilanci, e solo allora saremo in grado di analizzare il Bigdata. Certo è che Umbria e Marche insieme rappresentano circa il 3% del Pil italiano, quindi stando alle proporzioni statistiche sulle top 500 ci aspettiamo una presenza di circa 20/25 realtà produttive di rilievo all’interno dello studio”.

Acacia Group metterà quindi in evidenza “i numeri dell’imprenditoria italiana” in un volume istituzionale, che rappresenta l’osservatorio privilegiato sull’economia nazionale e celebra le performance delle aziende che hanno registrato una crescita nel 2020. Uno studio in cui gravitano imprese e persone, per comprendere temi e percorsi di una rivoluzione che coinvolge processi e prodotti, e che possa indicare la direzione per guardare al futuro di una rinascita economica.

Già numerose le imprese che hanno deciso di sposare il progetto in termini di co-branding per favorirne la realizzazione e la diffusione che sarà veicolata gratuitamente a Pmi italiane, istituzioni nazionali, associazioni di categoria nazionali, Organi di Governo e Istituti di Credito Nazionali.

Chiara Ferragni nel cda di Tod's, via libera dei soci. Anche Luca Cordero di Montezemolo nell'azienda di Della Valle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.