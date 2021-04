Million Day, i numeri dell'estrazione di oggi, domenica 25 aprile

25 aprile 2021 a

Million Day non conosce lo stop nemmeno nei giorni di festa: "lavora" sempre. Anche nella giornata di oggi, domenica 25 aprile, è in programma l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Occorre centrare la cinquina per vincere un milione di euro.

Anche oggi, domenica 25 aprile, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione di Lottomatica e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 24 aprile

Superenalotto - Nemmeno nel concorso di sabato 24 aprile è stato centrato il sei. Il jackpot continua a crescere. Nel prossimo appuntamento, quello di martedì 27 aprile, arriverà all'incredibile somma di 143.7 milioni di euro. E' il quinto più alto della storia del concorso.

