Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 24 aprile

Anche il sabato, ovviamente, caccia al milione di euro. E non fa eccezione la giornata di oggi, 24 aprile. Occorre indovinare la cinquina dell'estrazione di Lottomatica per vincere il premio di prima categoria. I giocatori sanno bene che dal punto di vista matematico non è semplice, ma ovviamente accettano la sfida. Da quando il concorso è stato lanciato, sono stati più di 250 i giocatori che sono riusciti a vincere.

Anche oggi, sabato 24 aprile, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina i numeri vincenti in tempo reale.

Superenalotto, vincono i "5": jackpot sale ancora

Superenalotto - Ovviamente grande attesa anche per l'estrazione del Superenalotto. Il sei manca dal 7 luglio 2020 quando un giocatore di Sassari vinse 59 milioni di euro. Attualmente il jackpot supera i 142 milioni di euro.

