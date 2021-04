Super cashback, la classifica al 24 aprile: aumentano i pagamenti digitali

24 aprile 2021 a

Super cashback, la classifica aggiornata a sabato 24 aprile vede la soglia di 286 transazioni per collocarsi tra i primi 100 mila utenti che beneficeranno del bonus da 1.500 euro per aver effettuato il maggior numero di pagamenti digitali.

Proprio l'aumento del numero delle transazioni sta facendo decollare la corsa di tutti gli utenti che puntano al bonus extra, che sarà erogato dopo 60 giorni dal termine della finestra dedicata all'iniziativa, ossia il semestre che va dall'1 gennaio al 30 giugno. Un programma che si aggiunge al cashback ordinario (10 per cento di rimborso su ogni transazione eseguita pagamento con bancomat, carte di credito, app e altri strumenti elettronici fino a un massimo di 15 euro per operazione, per un totale di 150 euro a semestre, a patto di aver eseguito almeno 50 operazioni) e che dovrebbe continuare fino al 30 giugno 2022. Attualmente per piazzarsi tra i primi 100 mila bisogna eseguire una media di poco superiore alle 2,5 operazioni al giorno, ma di fatto è difficilissimo scalare la classifica se non con alcuni sistemi escogitati dai "furbetti" che in queste settimane si sono sbizzarriti con iniziative che si infilano nelle maglie del regolamento.

Nessuna violazione delle regole, sia chiaro, ma micro transazioni e pagamenti ravvicinati presso lo stesso esercente rischiano di minare seriamente lo scopo dell'iniziativa, che è quella di favorire il ricorso a strumenti di pagamento digitale per contrastare l'evasione fiscale, riducendo al tempo stesso l'uso del contante. Tant'è che si è parlato spesso di una revisione del regolamento, magari introducendo dei limiti di spesa o di frequenza temporale degli acquisti. Ma, per ora, sembra che l'iniziativa si concluderà come è iniziata, quanto meno per questo primo semestre. Resta da vedere se il meccanismo del cashback continuerà anche nei prossimi mesi, essendo anche una delle voci di spesa presente sul Pnrr che l'esecutivo guidato da Mario Draghi potrebbe decidere di eliminare.

