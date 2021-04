Superbonus 110%, proroga fino al 2023 nella bozza del Recovery plan

23 aprile 2021 a

Il superbonus 110% introdotto dal Dl rilancio vedrà una proroga fino al 2023. È quanto si legge nella bozza del Recovery Plan. "Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta dal 2021 al 2023", spiega il documento che mette a tacere così le più recenti polemiche e sopisce i timori delle imprese di settore.

"Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali. La misura prevede inoltre l’introduzione di strumenti finanziari come la cessione del credito e il pagamento anticipato per agevolare gli ingenti investimenti iniziali. La misura riguarda interventi effettuati su zone comuni, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e unità plurifamiliari con uno o più accessi indipendenti dall’esterno, nonché su singole unità immobiliari. Sono inclusi nella misura numerosi interventi, quali soluzioni per l’isolamento, infissi efficienti, sostituzione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile. L’ammissibilità degli interventi è condizionata ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrabile tramite il confronto con l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, equivalente ad un risparmio energetico medio di circa 240 kWh/mq e ad un risparmio minimo atteso del 30-40%", è spiegato nel testo.

In questo modo, quindi, il settore potrà continuare a riprendere il volume di affari pre crisi, dando così modo ai cittadini di continuare l'opera di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Le imprese, tuttavia, restano sempre escluse da questa possibilità.

