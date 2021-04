Superenalotto, vincono i "5" nel concorso di giovedì 22 aprile: jackpot sale ancora

22 aprile 2021 a

a

a

Superenalotto, estrazione di oggi, giovedì 22 aprile 2021. Nessun "6" nè "5+1" nel concorso di questa sera che aveva un jackpot di 141,3 milioni. Un montepremi che sale. Ad esultare sono i "5", lo hanno centrato quattro fortunati giocatori che vincono quasi 51 mila euro ciascuno. Il jackpot sale a 142,3 milioni.

Million Day, cinquina vincente: ecco i numeri estratti oggi 21 aprile

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DI OGGI GIOVEDI' 22 APRILE 2021: 8 - 11 - 46 - 47 - 72 - 81

Numero Jolly 68

Superstar 80

Continua quindi la caccia alla sestina vincente del Superenalotto e ciò avverrà nell'ultima delle estrazioni previste per la settimana, quella di sabato 24 aprile.

Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Continua quindi a crescere il valore del jackpot che questa sera era di oltre 141 milioni, un tetto che è stato superato.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 22 aprile 2021

Frattanto, dà notizia agipronews, è stata presentata per l’incasso la vincita da 67.616,63 euro con un "5" al SuperEnalotto, realizzato nel concorso n. 26 di martedì 2 marzo 2021. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Danilo di via Flavia 45, a Trieste (TS). Il vincitore, riporta sempre agipronews, è un pensionato, vedovo, che gioca sempre gli stessi numeri, che fanno parte della combinazione vincente estratta il 2 marzo (3, 32, 39, 56, 77, 89 Jolly 90, SuperStar 82): non ricorda nulla di speciale accaduto nella giornata in cui ha giocato ma, alla scoperta della vincita, passando in ricevitoria il giorno successivo, ha realizzato che quel denaro servirà per condurre una vita più serena. "Con la vincita non farò nulla di particolare, poter vivere con tranquillità la vita di tutti i giorni è già una cosa speciale", ha detto, confidando che continuerà a giocare, perché per lui il gioco è distrazione e divertimento.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 22 aprile 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.