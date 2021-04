Bonus zanzariere, confermato anche per il 2021: ecco come si ottiene e perché

21 aprile 2021 a

a

a

Il bonus per la realizzazione delle zanzariere è stato confermato anche per l'anno in corso, il 2021. Si tratta di una agevolazione sull'acquisto e l'installazione del prodotto come viene ricordato da un ampio servizio del Corriere della Sera on line. Servizio in cui si fa presente che non si tratta di un rimborso ma di uno sgravio fiscale per le spese che vengono sostenute per l'attuazione dei lavori. Occorre inoltre fare attenzione perché non vengono prese in considerazione tutte le zanzariere. La struttura deve rispettare dei requisiti e il modello che viene scelto non deve limitarsi a difendere l'abitazione dai fastidiosi insetti, in particolare ovviamente proprio dalle zanzare.

Confindustria: "Superbonus esteso a tutto il 2023 e procedure più semplici"

Sono infatti accettate soltanto le detrazioni che possono essere inserite nell'Ecobunus del 50% a patto che rispettino i requisiti delle schermature solari. Il Corriere spiega che devono essere compresi "il valore del fattore di trasmissione solare e gli orientamenti delle superfici vetrate protette". In sostanza l'installazione può garantire la detrazione fiscale se le zanzariere hanno la capacità di schermare la luce del sole. In questa maniera, infatti, riescono a migliorare il grado energetico dell'immobile. A richiedere il bonus possono essere i proprietari delle unità immobiliari ma anche coloro che le hanno in affitto e che ovviamente devono essere d'accordo con il proprietario stesso e sostenere tutte le spese.

Super cashback, la classifica aggiornata al 16 aprile: risolti i problemi sull'app Io

Non rientrano nel bonus le unità immobiliari che sono in corso di costruzione. Sempre il Corriere della Sera spiega infine che le zanzariere e le spese sostenute devono essere inserite proprio nel comma delle schermature solari, non nella scheda infissi. Le imposte vengono ridotte del 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021, sia per l'acquisto che per l'installazione, così come per la rimozione di eventuali sistemi che già erano allestiti sulle finestre prese in considerazione. Il limite della spesa detraibile è di 60 mila euro.

Bonus baby sitter, da oggi richieste all'Inps: ecco chi ne ha diritto e come chiederlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.