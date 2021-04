Superenalotto, il jackpot vola oltre i 141 milioni: ai "5" vanno 29 mila euro

20 aprile 2021 a

Nessun "6" nè "5+1" nell'estrazione del Superenalotto di oggi martedì 20 aprile 2021. A vincere sono i giocatori che hanno centrato il "5": sono sette e portano a casa 29 mila euro ciascuno. Il jackpot, che per l'estrazione del concorso di oggi era di 139 milioni e 900 mila euro, sale ancora e supera per la prossima estrazione, i 141 milioni. Una cifra altissima per l'esito di un concorso che risulterà davvero molto atteso. Veniamo al dettaglio delle quote e cominciamo dalla combinazione.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DELL'ESTRAZIONE DI OGGI MARTEDI' 20 APRILE 2021

1 - 32 - 48 - 58 - 68 - 75

Numero Jolly 59

Superstar 10

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 29.302,28

Punti 4: 465 totalizzano Euro: 448,33

Punti 3: 19.523 totalizzano Euro: 32,19

Punti 2: 325.325 totalizzano Euro: 6,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 44.833,00

Punti 3SS: 216 totalizzano Euro: 3.219,00

Punti 2SS: 3.447 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 27.550 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 66.840 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.789 totalizzano Euro: 369.725,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 141.300.000,00

Continua quindi ancora, e senza sosta, la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Fra due giorni, giovedì 22 aprile, seconda estrazione della settimana nella quale saranno sempre di più quelli che tenteranno la giocata che può cambiare la vita in caso di vittoria. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, cresce il valore del jackpot che questa sera sfiorava i 140 milioni di euro e che adesso li supererà nella prossima estrazione arrivando a 141,3 milioni.

