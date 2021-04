Million Day, numeri estratti oggi martedì 20 aprile: la cinquina vincente

20 aprile 2021 a

Anche oggi, martedì 20 aprile, caccia al milione di euro. Million Day non manca mai. Il concorso gestito da Lottomatica è in programma tutti i giorni. L'estrazione avviene alle ore 19 e occorre azzeccare la cinquina per mettersi in tasca il milione di euro. Premi anche per quaterne, terni e ambi, ovviamente molto inferiori.

Questa la combinazione estratta oggi, martedì 20 aprile: 4 - 14 - 36 - 39 - 53.

10eLotto, vincita da 100mila euro a Matera e da 50mila in provincia di Siena

Superenalotto Nella giornata di oggi grande attesa anche per l'estrazione del Superenalotto. Il sei manca dal 7 luglio del 2020 e il jackpot è cresciuto incredibilmente e sfiora i 140 milioni di euro. Azzeccare i sei numeri significa diventare milionari

