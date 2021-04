10eLotto, vincita da 100mila euro a Matera e da 50mila in provincia di Siena

19 aprile 2021 a

Il 10eLotto regala importanti premi grazie all'estrazione di sabato 17 aprile. Colpo a Matera dove un giocatore si è messo in tasca ben 100mila euro grazie a una scommessa di una sola moneta da un euro. Una vincita importante, in grado di cambiare volto al conto bancario del fortunato scommettitore che ha azzeccato nove numeri su altrettanti giocati. Ma anche a Sovicille, in provincia di Siena, c'è chi ha brindato: un giocatore con una scommessa da tre euro, infatti, ne ha vinti 50mila. Complessivamente l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in Italia ben 29 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno i premi complessivi ammontano a 1.3 miliardi: un bottino niente male.

Superenalotto - Nella giornata di domani, martedì 20 aprile, grande attesa per l'estrazione del Superenalotto. Il sei milionario manca infatti da otto mesi e mezzo. L'ultima volta fu indovinato a Sassari. Era il 7 luglio 2020 e il fortunato giocatore si mise in tasca 59 milioni di euro. Da quel giorno nessuno è più riuscito ad azzeccare i sei numeri e il jackpot è cresciuto. Domani sarà leggermente inferiore ai 140 milioni di euro. Si tratta del quinto premio della storia del concorso.

Una somma davvero notevole. A livello europeo viene considerato alto il montepremi che metterà in palio il concorso Eurojackpot di venerdì 26 aprile che sarà di soli 22 milioni. Ebbene, il jackpot del concorso italiano è quasi sette volte tanto. Una cifra davvero enorme, capace di cambiare non soltanto la vita dello scommettitore che azzecca tutti i numeri, ma anche quella delle generazioni future della famiglia. Ovviamente come gli esperti ricordano sempre in circostanze del genere, è fondamentale investire bene i soldi per evitare di buttarli via, come in passato è accaduto in parecchie circostanze. Sono molte le storie di fortunati giocatori che nel corso della loro vita si sono poi ritrovati senza un euro.

