Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 19 aprile

Oggi, lunedì 19 aprile, inizia un'altra settimana del mese di aprile e continua la caccia al milione di euro. E' sufficiente una cinquina al concorso Million Day di Lottomatica per veder lievitare il proprio conto. Ma la parola sufficiente non è affatto adatta, visto che occorre un'enorme dose di fortuna per indovinare ben cinque numeri.

Anche oggi il Corriere seguirà l'estrazione in diretta e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Superenalotto - Intanto continua a crescere l'attesa per l'estrazione del concorso del Superenalotto di domani, martedì 20 aprile. Il sei manca dal 7 luglio 2020 quando un fortunato giocatore di Sassari vinse con un colpo sono 59 milioni. Il jackpot è più che raddoppiato e nel concorso di domani sarà leggermente inferiore a 140 milioni: è il quinto premio della storia del gioco.

