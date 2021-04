Superenalotto, vincono i "5" nell'estrazione di sabato 17 aprile 2021: 31 mila euro per otto giocatori

17 aprile 2021 a

Superenalotto, niente "6" e nemmeno "5+1" nell'estrazione di oggi, sabato 17 aprile 2021. A vincere sono i giocatori che hanno centrato il "5": sono otto e portano a casa 31 mila euro ciascuno. Il jackpot, oggi già a una cifra super, continua a salire e nel prossimo concorso raggiungerà la cifra di 139 milioni e 900 mila euro. Un montepremi da favola con molti italiani che saranno spinti a giocare. La prossima estrazione è dietro l'angolo.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DELL'ESTRAZIONE DI SABATO 17 APRILE 2021

07 - 20 - 63 - 68 - 74 - 88

numero Jolly 13

numero Superstar 11

Vediamo nel dettaglio che segue le quote di questa estrazione odierna.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 8 totalizzano Euro: 31.275,81

Punti 4: 789 totalizzano Euro: 321,37

Punti 3: 30.460 totalizzano Euro: 25,14

Punti 2: 485.132 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 32.137,00

Punti 3SS: 169 totalizzano Euro: 2.514,00

Punti 2SS: 3.012 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 20.250 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 41.582 totalizzano Euro: 5,00

Continua ancora quindi, la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Bisognerà aspettare la prossima settimana con la prima estrazione delle tre in programma che avverrà alle ore 20 di martedì 20 aprile e allora scopriremo se qualcuno ce l'ha fatta.

Il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Il colpo è attesissimo e molti lo sognano a ogni estrazione. Inevitabilmente cresce il valore del jackpot che questa sera aveva messo in palio 138 milioni e 500 mila euro.

