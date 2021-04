Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 17 aprile 2021

17 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento con la fortuna. E' quello quotidiano delle ore 19 con l'estrazione dei numeri vincenti di Million Day in programma anche oggi, sabato 17 aprile 2021. Non appena ufficializzati, i numeri compariranno in questa pagina.

Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro, l'estrazione avviene sempre alle ore 19 e il concorso non si ferma mai, nemmeno nei giorni festivi. Un gioco semplice e immediato con un montepremi da favola in palio che spinge ogni giorno i giocatori a tentare la giocata fortunata.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI SABATO 17 APRILE 2021 37 - 2 - 22 - 53 - 51

