Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 16 aprile 2021

16 aprile 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con Eurojackpot, oggi venerdì 16 aprile 2021. Poco dopo le ore 20, conoscerete su questa pagina i numeri vincenti dell'estrazione del primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Tra i Paesi che partecipano: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’estrazione di Eurojackpot avviene ogni venerdì alle 20.

Per giocare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Eurojackpot premia i vincitori con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se si fa 5+2 si vince il jackpot milionario europeo. Anche quando viene vinto, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. Per questo concorso n°13 di oggi venerdì 16 aprile 2021, montepremi: 22.707.310 euro.

EUROJACKPOT: LE ESTRAZIONI DI OGGI 16 APRILE 2021, I NUMERI VINCENTI: ----

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 9 aprile 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.