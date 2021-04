Banco Desio, assemblea approva bilancio e pagamento delle cedole

15 aprile 2021 a

L'assemblea straordinaria e ordinaria di Banco di Desio e della Brianza ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 e, tra l'altro, il pagamento di una parte del dividendo 2020 in conformità alle raccomandazioni della Banca d'Italia. L'utile netto di esercizio è pari a 23.895 milioni di euro. E' stata approvata la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,0603 euro per ciascuna azione ordinaria e di 0,0724 euro per le risparmio. Il pagamento, come spiega un comunicato ufficiale diramato dalla banca, potrà eventualmente essere effettuato successivamente al 30 settembre 2021 se sarà consentito dal quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza prudenziale.

Inoltre, spiega ancora la nota di Banco Desio, nel rispetto del limite massimo al pagamento dei dividendi di cui alla richiamata raccomandazione della Banca d'Italia pari al minore importo tra il 15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di Cet1 l'assemblea ha deliberato, a valere sugli utili netti relativi all'esercizio 2019 destinati ai soci il pagamento agli azionisti di un dividendo pari a 0,0679 euro per azione ordinaria e di 0,0815 euro per le risparmio.

L'ammontare residuo degli utili netti relativi all'esercizio 2019 destinati ai soci potranno eventualmente essere pagati successivamente al 30 settembre 2021 se sarà consentito dal quadro normativo /regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni dell'Autorità di vigilanza prudenziale.

