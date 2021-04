Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 14 aprile 2021

14 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento con la fortuna con Sivincetutto Superenalotto. L'estrazione di oggi mercoledì 14 aprile avverrà alle ore 20. I numeri vincenti saranno pubblicati su questa pagina non appena ufficializzati. Il concorso Sisal che assegna l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione, premia chi indovina dai 2 ai 6 numeri della sestina vincente. Domani appuntamento del Lotto e del classico Superenalotto, che metterà in palio un jackpot di circa 137,7 milioni di euro. Una cifra da capogiro che spingerà a cercare la giocata che puo cambiare la vita.

SIVINCETUTTO ESTRAZIONE MERCOLEDI' 14 APRILE 2021: 17 - 20 - 62 - 77 - 78 - 81

