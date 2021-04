Super cashback, la classifica aggiornata al 14 aprile: ritardi nel conteggio dei pagamenti sull'app Io

14 aprile 2021 a

a

a

Super cashback, la classifica aggiornata alle ore 9 di mercoledì 14 aprile fa registrare 236 transazioni come soglia per accedere ai primi 100 mila utenti che beneficeranno del bonus di 1.500 euro previsto dal programma. Tuttavia negli ultimi giorni si sono registrati evidenti ritardi nell'aggiornamento dei pagamenti sull'app Io, piattaforma che gestisce il programma di rimborsi voluto dal governo Conte.

Super cashback, la classifica aggiornata al 10 aprile per ottenere il bonus da 1.500 euro

Le transazioni registrate, infatti, sono aggiornate fino al 9 aprile e diversi utenti lamentano pagamenti mancanti nel loro prospetto riepilogativo rispetto a quelli effettivamente sostenuti. Non è chiaro, al momento, se questi ritardi dipendano dalla mole di pagamenti effettuati o dal tradizionale aggiornamento delle transazioni che, come specificato in fase di registrazione, può impiegare fino a cinque giorni lavorativi per elaborare e recepire tutti i dati contabilizzati e trasmessi dagli istituti di credito. C'è chi ipotizza che il ministero dell'economia stia attivando i ventilati controlli volti a smascherare i "furbetti", ossia quegli utenti che al solo scopo di moltiplicare il numero delle transazioni effettuate, hanno eseguito micro pagamenti o frazionato un unico importo in più tranches, in un breve lasso temporale e presso lo stesso esercente.

Cashback, ora si può pagare anche con le carte dei supermercati

Conferme non ne arrivano e il programma sembra continuare esattamente come è nato, ma i rallentamenti registrati da dopo Pasqua lascerebbero intendere una qualche forma di intervento, su una delle iniziative più discusse del piano Cashless Italia. Il super cashback, infatti, prevede un premio extra di 1.500 euro per i primi 100 mila utenti che avranno totalizzato il maggior numero di pagamenti elettronici o digitali ma, "fatta la legge, trovato l'inganno", come dice il proverbio. In tanti, pur senza violare il regolamento, hanno trovato il modo di accrescere il numero dei pagamenti effettuati semplicemente frazionandoli, facendo così venir meno lo scopo dell'iniziativa, che è quello di contrastare l'evasione fiscale stimolando il ricorso a pagamenti digitali.

Al via oggi la lotteria degli scontrini: tutto quello che c'è da sapere su regole, acquisti, premi ed estrazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.