Superenalotto, vincono i "5" e il jackpot sale ancora: le quote dell'estrazione di martedì 13 aprile 2021

Superenalotto, estrazione di oggi, martedì 13 febbraio 2021. Nessun "6", nè "5+1" anche questa volta e il jackpot continua a salire e supererà i 137 milioni nell'estrazione che è in programma giovedì 15 aprile.

A vincere sono stati, anche questa volta, i "5". I giocatori fortunati che hanno centrato il "5" sono stati otto e hanno portato a casa una cifra che sfiora i 26 mila euro.

Lotto e Superenalotto: estrazione numeri vincenti martedì 13 aprile 2021

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DI OGGI MARTEDI' 13 APRILE 2021 La combinazione vincente di oggi è 1, 26, 48, 63, 68 e 87: numero Jolly 23, numero Superstar 36.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE



Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 8 totalizzano Euro: 25.850,51

Punti 4: 475 totalizzano Euro: 442,44

Punti 3: 20.421 totalizzano Euro: 31,02

Punti 2: 344.127 totalizzano Euro: 5,72

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 44.244,00

Punti 3SS: 149 totalizzano Euro: 3.102,00

Punti 2SS: 2.058 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.208 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.352 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.942 totalizzano Euro: 373.550,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 137.700.000,00

Anche dopo l'estrazione di oggi, continua quindi la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente cresce il valore del jackpot che questa sera aveva toccato la cifra di 136 milioni e 100 mila euro. La corsa al colpo grosso riparte quindi da 137,7 milioni e l'estrazione, la seconda della settimana, è dietro l'angolo. Nel frattempo, si "consolano" i giocatori che hanno vinto col "5", anche se il bottino di oggi non è proprio super rispetto a quello della scorsa settimana.

