Bitcoin da record, toccata quota 63.000 dollari: il motivo del boom della criptovaluta

13 aprile 2021 a

a

a

Nuovi record per il Bitcoin che tocca martedì 13 aprile i 63.191 dollari e che attualmente viaggia a 62.698 dollari (+5,10%). A favorire l’impennata della regina delle criptovalute è l’attesa per lo sbarco in borsa di Coinbase, la piattaforma di trading delle criptovalute che mercoledì 14 aprile sarà quotata sul Nasdaq. Buona performance anche per le altre criptovalute come l’Ethereum che guadagna il 4,11% a 2,212 euro.

Programmatore tedesco non ricorda password della chiavetta bitcoin e rischia di perdere 220 milioni di dollari

"Un buon debutto per Coinbase nel Nasdaq rappresenterà il primo incontro ufficiale tra la tradizionale via finanziaria e il percorso alternativo delle criptovalute. Pertanto, un eventuale nuovo successo del Nasdaq significherebbe che anche gli investitori tradizionali hanno sdoganato le criptovalute. Di conseguenza, il simbolo di tutte le criptovalute, il Bitcoin, potrebbe apprezzarsi in maniera importante proprio sul raggiungimento di questo importante traguardo", la tesi di Ipek Ozkardeskaya, il senior Analyst Swissquote in un report pubblicato martedì 13.

Investire in criptovalute: perché conviene e come funziona

Altre notizie interessanti, ha rilevato l’analista, "sono arrivate da Binance, che ha lanciato token azionari sulla sua borsa per consentire agli investitori di acquistare una frazione di un’azione che negozia su una borsa valori tradizionale. Binance manterrà un portafoglio di azioni sottostanti per sostenere i token. Questi ultimi sviluppi sono un segno che le criptovalute si stanno facendo strada verso la finanza tradizionale e potrebbero presto entrare in competizione con le banche. E' importante notare - ha aggiunto l'esperto - che la notizia non è necessariamente positiva per Bitcoin, sebbene lo sia per gli scambi di criptovaluta e in particolare per Coinbase questa settimana. Bitcoin continuerà a beneficiare di questa cripto-mania fino a quando gli investitori non si renderanno conto che la prima criptovaluta funge solo da cover, senza però essere essenziale per l’esistenza delle criptovalute. Ecco perché il rischio di vedere scoppiare la bolla dei prezzi del Bitcoin rimane forte nonostante gli sviluppi positivi fin qui raggiunti".

Video su questo argomento Cerca di assoldare sicario sul dark web per sfregiare la ex: arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.