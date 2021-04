Lavoro, in Toscana concorso per l'assunzione di infermieri. Si sono iscritti in più di 8mila

12 aprile 2021 a

In Toscana domani, martedì 13 aprile, al via il maxiconcorso per l'assunzione di infermieri. Il concorso è stato bandito dall'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (Estar) per l'assunzione di "collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato" per tutte le aziende sanitarie della Toscana. Sono 8.303 le domande di partecipazione che sono pervenute entro il termine che era stato previsto. La prova scritta e quella pratica si svolgeranno presso Arezzo Fiere e Congressi, in sette turni, a partire dalla giornata di domani 13 aprile e fino a quella di venerdì 16. I turni di partecipazione al concorso sono stati naturalmente determinati in base all'ordine alfabetico. Le previsioni sono quelle di svolgere gli orali nel mese di maggio, così da avere per l'inizio dell'estate la nuova graduatoria.

Lavoro, 740mila assunzioni nel Pubblico in cinque anni. Nel 2021 le prime 100mila

A proposito di lavoro, intanto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha spiegato che "per ripristinare un minimo di turnover serio, qualitativo e quantitativo" nel Pubblico "occorrono almeno 150 mila giovani" assunti ogni anno. Brunetta lo ha sottolineato intervenendo a un evento online organizzato da Pwc Italia. Nei giorni scorsi lo studio “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia”, che è stato elaborato dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, ha annunciato che nei prossimi cinque anni in Italia è previsto un vero e proprio boom di assunzioni all'interno della Pubblica Amministrazione.

Pensione, verso una nuova rivoluzione. Scatta Quota 102?

Stando ad una prima analisi dovrebbero trovare lavoro nel settore pubblico oltre 700 mila persone. Sempre secondo lo studio, soltanto nel corso dell'anno 2021 sono già in programma ben 100mila assunzioni. Stando al portale money.it, che dedica un'attenta analisi alla situazione occupazionale del futuro, a facilitare le assunzioni potrebbe arrivare la riforma dei concorsi pubblici che è stata già annunciata proprio dal nuovo ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Ovviamente il governo dovrà trovare anche un equilibrio con il sistema pensionistico, stabilire cioè nuove regole, in considerazione della fine di Quota 100 e Opzione donna.

I ritornati, Lorenzo Clementi nella serie web di 9colonne e Farnesina: "Rientrare è stata la chiusura di un cerchio"

