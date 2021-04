Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 12 aprile 2021

12 aprile 2021 a

Oggi lunedì 12 aprile inizia una settimana considerata molto importante sul fronte del gioco. Il montepremi del Superenalotto continua a crescere e c'è molta attesa per l'estrazione in programma nella giornata di domani, martedì 13 aprile. Ma molti giocatori e scommettitori attendono puntando sul milione di Million Day.

Come al solito estrazione oggi alle ore 19, il Corriere la seguirà in diretta e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina in tempo reale.

Superenalotto, i "5" portano a casa 50 mila euro: il jackpot sale ancora

Il concorso gestito da Lottomatica non conosce giorni di sosta. Viene effettuato anche durante la domenica ed è stato così l'11 aprile. E' stata estratta la seguente combinazione: 7 - 15 - 16 - 23 - 38.

