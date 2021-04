Million Day, i numeri vincenti di oggi, domenica 11 aprile: la cinquina per il milione

11 aprile 2021 a

Million Day non si ferma nemmeno di domenica. Vincere un milione di euro è possibile anche nei giorni festivi visto che il concorso gestito da Lottomatica non conosce giorni festivi e anche oggi, domenica 11 aprile, i numeri vengono tirati a sorte alle 19.

Il Corriere, come sempre, anche oggi domenica 11 aprile, seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà i numeri in tempo reale su questa stessa pagina.

Superenalotto - Intanto continua a crescere il jackpot di Superenalotto. Il Sei non è stato azzeccato nemmeno nell'estrazione di sabato 10 aprile e in quella di martedì 13, toccherà l'incredibile somma di 136.1 milioni di euro. E' il sesto premio della storia del concorso. Il sei manca dal 7 luglio 2020: fu centrato a Sassari.

