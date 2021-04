Superenalotto, i "5" portano a casa 50 mila euro: il jackpot sale ancora

10 aprile 2021 a

Il jackpot del Superenalotto sale ancora. Nessun "6", nè "5+1" nell'estrazione di oggi sabato 10 aprile 2021 dove a vincere sono ancora i "5" che portano a casa poco più di 50 mila euro ciascuno. Sono cinque i fortunati.

Continua quindi la prossima settimana (martedì 13 giugno ci sarà la nuova estrazione, la prima della settimana e sempre alle ore 20) la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente cresce il valore del jackpot che questa sera era di 134 milioni e 700 mila euro. Una cifra che è salita ancora.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DI SABATO 10 APRILE 2021

09 - 27 - 67 - 80 - 87 - 89

numero Jolly 65

numero Superstar 18

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessun vincitore

Punti 5+1 nessun vincitore

Punti 5 ai 5 vincitori 50.056,83 euro

Punti 4 ai 673 vincitori 376,88 euro

Punti 3 ai 30.392 vincitori 25,20 euro

Punti 2 ai 471.436 vincitori 5,05 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

6 stella nessun vincitore

5+1 stella nessun vincitore

5 stella nessun vincitore

4 stella ai 2 vincitori 37.688 euro

3 stella ai 160 vincitori 2.520 euro

2 stella ai 2.931 vincitori 100 euro

1 stella ai 18.129 vincitori 10 euro

0 stella ai 38.996 vincitori 5 euro

Il jackpot per il prossimo concorso sale a 136,1 milioni. I giocatori dovranno ritentare per centrare il colpo che può cambiare la vita. Anche nel concorso odierno, come in quello precedente, sono stati "solo" i cinque a portare a casa il bottino. Una consolazione non proprio magra considerando gli oltre 50 mila euro di vincita.

