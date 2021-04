Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 10 aprile 2021

10 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento della settimana, oggi sabato 10 aprile 2021, con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti di questa sera verranno estratti alle ore 20 e appena ufficializzati saranno pubblicati su questa pagina. In ordine di estrazione è prevista prima la sestina vincente del SuperEnalotto con le quote e le eventuali vincite, poi le estrazioni delle ruote del Lotto e infine la combinazione vincente del 10eLotto.

Il jackpot in palio per il superenalotto è arrivato a una cifra da capogiro. Nell'ultima estrazione, quella di giovedì 8 aprile 2021, non sono arrivati '6' e '5+1', ma sono stati centrati otto ‘5’ da 25.258,63 euro ciascuno. Vista la lunga assenza della sestina vincente, il montepremi per il '6' nel concorso n° 43 del 10/04/2021 è di 134,7 milioni di euro. Una cifra che ha spinto molti italiani a tentare la giocata per il colpo grosso.

Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 10 aprile 2021

La sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 10 aprile 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly: -

Numero SuperStar: -

Estrazione Lotto oggi sabato 10 aprile 2021: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 10 aprile 2021

Bari -

Cagliari -

Firenze -

Genova -

Milano -

Napoli -

Palermo -

Roma -

Torino -

Venezia -

Nazionale -



10eLotto, estrazione di sabato 10 aprile 2021: i numeri vincenti

I numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 10 aprile 2021.

I numeri del 10eLotto: -

Numero Oro: -

Doppio Oro: -

