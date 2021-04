Super cashback, la classifica aggiornata al 10 aprile per ottenere il bonus da 1.500 euro

10 aprile 2021 a

Super cashback, ci vogliono 227 transazioni per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus da 1.500 euro. La classifica di questa iniziativa, aggiornata alle ore 15 di sabato 10 aprile, vede questa soglia di transazioni per beneficiare dell'incentivo abbinato al cashback ordinario.

Sale quindi la competizione tra gli 8 milioni di utenti registrati al programma, prevalentemente attraverso la app IO, che aspirano a ricevere il premio previsto per il primo semestre dell'anno. Al 30 giugno, infatti, coloro che avranno eseguito il maggior numeri di pagamenti con bancomat, carte di credito, app e altri sistemi digitali - ora anche le carte di alcune catene di supermercati - potranno ottenere questo invitante incentivo da 1.500 euro. L'iniziativa, come ormai noto, rientra nel programma Cashless Italia, voluto dal governo giallorosso, e si aggiunge al cashback ordinario. Quest'ultimo prevede il rimborso del 10 per cento di ogni transazione fino a un massimo di 15 euro ciascuna, per un totale di 150 euro di cashback a semestre. Qualora, tuttavia, nel periodo in questione siano stati effettuati almeno 50 transazioni digitali o con strumenti elettronici (tra queste sono esclusi i rid bancari, le bollette e gli acquisti sui portali di e-commerce).

La classifica definitiva del semestre sarà pubblicata il 10 luglio, questo perché il sistema ci mette diversi giorni - fino a cinque giorni lavorativi - per processare tutti i pagamenti effettuati da ogni utente e recepire le informazioni che vengono trasferite dalle banche. Pertanto è normale che ci siano delle disfunzioni e dei ritardi, di cui gli utenti non devono tuttavia preoccuparsi. La prima versione del cashback fu fatta a Natale, dall'8 al 31 dicembre, con un periodo sperimentale che registrò comunque una buona adesione. Dal 1 febbraio, inoltre, è iniziata anche la lotteria degli scontrini, che giovedì scorso ha visto la seconda estrazione dei premi mensili.

