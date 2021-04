Detersivo lavastoviglie, ecco il migliore: i test Altroconsumo

09 aprile 2021 a

Qual è il detersivo migliore per lavastoviglie? Se lo è chiesto (prove alla mano, come abitudine), Altroconsumo. Di recente ha pubblicato un nuovo test sul detersivo per lavastoviglie e dei risultatu ne ha dato notizia il sito specializzato ilfattoalimentare.it . La nota rivista dei consumatori si è focalizzata non soltanto sulla capacità di lavaggio, ma anche sull’impatto ambientale.

Secondo Altroconsumo, tra i 15 detersivi testati, il migliore è risultato Esselunga pastiglie per lavastoviglie al limone. Secondo la valutazione concilia efficacemente la capacità di lavaggio con il rispetto per l’ambiente, lasciando un po’ delusi invece sulla prova di brillantezza. In buona posizione a ridosso del primo troviamo Pril Gold 12 azioni, seguito da Fairy Platinum plus tutto in uno – Limone e Svelto Titanium Extra Power. Come migliore scelta green è stato eletto un altro prodotto a marchio della catena, Esselunga Per chi ama la Natura Pastiglie, un detergente ecologico con buona prestazione di lavaggio e solo qualche difficoltà a rimuovere lo sporco ossidabile.

Vengono date, dal sito specializzato, anche indicazioni su come si è svolto questo lavoro in fatto di test. In laboratorio gli esperti hanno svolto diverse prove di lavaggio, calcolato l’impatto ambientale, e controllato ingredienti, packaging, slogan e loghi. "È importante non fermarsi alle immagini o alle scritte sulle confezioni di detersivo che potrebbero farci credere di avere tra le mani un prodotto ecologico", scrive ilfattoalimentare.it . Sostanzialmente è per questo che occorre diffidare da indicazioni generiche o inutili come “senza fosfati” (queste sostanze nei detersivi per lavastoviglie sono bandite dal 2017), oppure la specificazione che il flacone è riciclabile visto che lo sono tutti… Attenzione anche ai simboli che richiamano la natura e l’ambiente, come gocce d’acqua o foglie verdi, che sono solo dettagli grafici e non significano niente, meglio cercare le certificazioni affidabili come Ecolabel UE. Indicazioni preziose per i consumatori che ogni volta cercando il meglio.

