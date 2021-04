Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 9 aprile 2021

09 aprile 2021 a

Anche nella giornata di oggi, venerdì 9 aprile, caccia al milione di euro. Occorre la cinquina nel concorso gestito da Lottomatica per conquistare l'ambito premio.

Anche oggi, venerdì 9 aprile, il Corriere seguirà in tempo reale l'estrazione e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Superenalotto, in otto sfiorano i milioni ma si devono accontentare di 25mila euro. Il jackpot vola

Uno sguardo ai numeri ritardatari prima dell'estrazione. Il 32 rimane in testa alla classifica: non esce da 40 turni. Il 5 manca da 39 estrazioni, il 6 da 33, il 53 da 30 e il 14 da 26. In testa ai numeri usciti con maggiore frequenza, invece, ci sono 29 e 27 che sono stati estratti 43 volte. Un gradino sotto 46 e 2, mentre il 51 è stato estratto in 41 concorsi.

